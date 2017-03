Pintor Howard Hodgkin morre aos 84 anos em Londres

(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes da pintura abstracionista, Howard Hodgkin, 84, morreu nesta quinta-feira (9). O artista morreu em um hospital em Londres, segundo informações do jornal britâncio "The Guardian".

As cores vibrantes, formas e emoções eram sua marca registrada. Ao longo de sua carreira, Hodgkin foi reconhecido com prêmios como o Prêmio Shakespeare (1997) e o Prêmio Turner (1985). Em 2003, o artista foi nomeado pela Rainha Elizabeth II como Companheiro de Honra, no qual recebeu o título de "Sir".

Três anos depois, Hodgkin foi eleito, pela publicação "The Independent", 1 dos 100 gays mais influentes do Reino Unido. Um dos pôsteres oficiais dos Jogos Olímpicos Londres 2012 eram de autoria do pintor. Com tons de azul, a obra é intitulada "Swmming" ("nadando" em inglês).

O diretor do museu Tate, Sir Nicholas Serota, prestou homenagem ao artista e afirmou que Howard Hodgkin "foi um dos maiores pintores e coloristas da sua geração". "Nos últimos 30 anos, o reconhecimento internacional de Howard continuou crescendo com grandes exposições na Europa e na América, cujo tema característico, a memória de um encontro ou uma conversa com um amigo, resultaram em pinturas que irradiam as emoções da vida: amor, raiva, vaidade, beleza e companheirismo ", disse o diretor. Ele deixa dois filhos, Louis e Sam.