Na World Soccer, inglês detona o Paranaense e elogia o Atlético-PR

O artigo de Tim Vickery destacando o Atlético Paranaense na luta contra o modelo atual dos estaduais (foto: Reprodução/Worldsoccer.com)

O vexame da Federação Paranaense de Futebol no Atletiba do Youtube ganhou destaque no mundo inteiro. A revista inglesa World Soccer, uma das mais respeitadas do planeta, abordou o tema. O responsável por escrever um artigo sobre o caso foi o jornalista inglês Tim Vickery, 51 anos, que mora no Brasil desde 1994 e também foi correspondente da BBC Sport e da Sports Ilustrated, outras gigantes do jornalismo esportivo.

Vickery usou o exemplo do Atletiba do Youtube para escrever um artigo com o seguinte título: “Campeonatos Estaduais continuam a debilitar o futebol brasileiro”. O texto pode ser lido na íntegra, em inglês, clicando aqui.

O jornalista inglês começa o texto atacando o formato obsoleto dos estaduais. “Um dos maiores problemas enfrentados pelo futebol brasileiro é a existência, na forma atual, dos campeonatos estaduais”, escreveu. “Em nenhum outro lugar do mundo clubes gigantes gastam meses jogando contra tantos clubes minúsculos”, disse. Ele destaca que os pequenos pouco ganham e raramente crescem. A maioria deles fica inativo mais da metade do ano. E os grandes amargam prejuízos. Para ele, os estaduais são “irrelevantes e constrangedores”.

Em seguida, Vickery cita o episódio do Atletiba do Youtube, jogo que não ocorreu porque a Federação Paranaense de Futebol não permitiu que a equipe de TV contratada para fazer a transmissão ficasse no gramado da Arena da Baixada

Fazem parte do artigo declarações de Paulo Autuori, técnico do Atlético, condenando a postura da Federação. Vickery também destaca a o protagonismo do Atlético-PR na luta contra esses sistema. Para concluir, o jornalista lembra que os campeonatos estaduais contam com o apoio da poderosa TV Globo.