Agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo nesta sexta para saque do FGTS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências da Caixa vão abrir às 8h da manhã nesta sexta-feira (10), primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O horário estendido também valerá na segunda (13) e na terça-feira (14). Algumas agências também abrirão no sábado (11) entre 9h e 15h. O banco disponibiliza a lista de agências com atendimento estendido em seu site. Com essas ações, a Caixa espera amenizar o intenso movimento de 4,8 milhões de trabalhadores que poderão retirar os recursos do fundo a partir desta sexta.

Em março, o saque fica disponível para pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. O calendário segue até julho, conforme a data de nascimento. São contas inativas aquelas de empregos anteriores, dos quais o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Para resgatar o dinheiro, a conta deve ter ficado sem depósito até 31 de dezembro de 2015.

VALORES DE SAQUE

No entanto, no sábado (11), quem tiver mais de R$ 5.000 nas contas inativas não poderá transferir o dinheiro e talvez tenha dificuldades para sacá-lo. As transferências acima de R$ 5.000 são feitas por meio de TED, operação que só pode ser liquidada no horário bancário (segunda a sexta, das 10h às 16h). Abaixo desse valor, as transferências podem ser feitas por DOC, e o valor cairá na conta do trabalhador na segunda-feira -essas transações não terão custo para o trabalhador. Segundo a Caixa, quem quiser sacar valores elevados no fim de semana deve avisar a agência na sexta, para garantir que haverá dinheiro em espécie o suficiente.

COMO SACAR

Trabalhadores que têm até R$ 1.500 em contas inativas do fundo poderão resgatar o dinheiro em caixas eletrônicos usando apenas a senha do Cartão Cidadão, mesmo que tenha perdido o documento. Para valores até R$ 3.000, o saque só será feito com o cartão e a respectiva senha. Também será possível retirar o dinheiro diretamente em lotéricas -para saques até R$ 3.000- e nas agências bancárias.