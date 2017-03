Série de TV baseada em livros de Elena Ferrante já tem data para estrear

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de TV inspirada na tetralogia napolitana de Elena Ferrante, sucesso editorial no mundo todo, já tem data de estreia e diretor. Com 32 episódios previstos até agora, o programa será dirigido pelo italiano Saverio Costanzo e deve ir ao ar já no próximo ano. Costanzo disse, em entrevista ao jornal "The New York Times", que seu desafio será transmitir em imagens as mesmas emoções que Ferrante expressa em palavras. A primeira temporada, rodada em italiano, contará a história do primeiro livro da série, "A Amiga Genial", com oito episódios de 50 minutos cada. Os livros da tetralogia napolitana tratam da amizade e do amadurecimento das amigas Elena Greco e Lina Cerullo. A autora, que assina com um pseudônimo, nunca revelou sua real identidade -mas está colaborando com os roteiristas da série por e-mail. Recentemente, um jornalista italiano causou polêmica ao apontá-la como a tradutora Anita Raja, mas a informação nunca foi confirmada nem por Ferrante nem por seus editores. O repórter chegou a essa conclusão depois de investigar transações bancárias e documentos imobiliários relativos à tradutora. Costanzo afirmou ao jornal americano não se importar com a identidade real da escritora. "O que importa é sua realidade literária." No Brasil, a série sobre as duas amigas é publicada pelo selo Biblioteca Azul. O quarto e último volume deve sair ainda neste semestre.