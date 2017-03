Crianças ajudam policiais rodoviários federais a fiscalizar veículos na BR-277

(foto: PRF-PR)

Projeto PRF Mirim e Ecovia promovem nesta sexta-feira (10) em São José dos Pinhais (PR) uma blitz educativa com alunos de escola pública de Palmas, na região Sul do Estado. Alunos da Escola Municipal Senhorinha Miranda Mendes, de Palmas, realizam na tarde desta sexta-feira (10) uma blitz educativa no km 59 da BR-277, no trecho entre Curitiba e o Litoral.

Serão 25 crianças do 5º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 10 e 12 anos, que vão orientar motoristas e passageiros sobre regras de trânsito, especialmente em relação aos limites de velocidade, os riscos do uso do celular na direção, manutenção veicular, entre outros temas.

“Será uma sexta-feira especial para as crianças”, afirma a professora Inaiá de Araújo, coordenadora da equipe, O grupo sairá de Palmas à meia-noite de quinta-feira (9) e deverá chegar à sede da concessionária Ecovia Caminho do Mar, em São José dos Pinhais, por volta das 7 horas da manhã do dia 10.

Acompanhadas de alguns pais e professores, as crianças serão recepcionadas com um café da manhã e irão direto para o Centro da Cidadania Ecovia, criado pela concessionária, em parceria com o Instituto Renault e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da Prefeitura de São José dos Pinhais, para terem aulas teóricas e práticas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre segurança no trânsito na pista educativa da Ecovia.

As crianças terão a oportunidade de dirigir um veículo elétrico, que atinge velocidade máxima de 6 km/h, e de atuar num ambiente real de trânsito como pedestres, ciclistas e portadores de deficiência física, entre outros atores do trânsito. Por meio de interações reais, aprenderão a respeitar os outros no trânsito e a transitar de forma mais segura.

Blitz com crianças

Após o almoço, as crianças atuarão como policiais mirins. Com o apoio da Ecovia e da PRF, o grupo realizará uma blitz educativa, abordando veículos no Posto Wanser, no km 59 da BR-277.

As crianças terão autonomia para realizar vistorias nos veículos e, caso haja necessidade, autuar os condutores responsáveis por irregularidades de qualquer natureza. A ação faz parte do projeto PRF Mirim da Polícia Rodoviária Federal. As crianças também aplicarão testes de bafômetro nos motoristas.

Lançado em 2010, o projeto PRF Mirim seleciona anualmente escolas para a realização de fiscalizações de trânsito, com a participação de crianças. Desde então, cerca de 300 alunos já vivenciaram operações de fiscalização da PRF.

Para as crianças, essa será uma experiência única. “Desde segunda-feira, eles não param de falar a respeito dessa ação, não apenas pela viagem, mas principalmente pela participação na blitz educativa numa das rodovias mais importantes do nosso Estado. Além disso, uma das crianças participantes estará comemorando aniversário nesse dia, o que aumenta a expectativa de todos”, comenta a professora Inaiá de Araújo.

Serviço:

Projeto PRF Mirim

Sexta-feira (10)

Das 10 às 11h30 - Ambientação, no Centro da Cidadania Ecovia (BR-277, km 60, São José dos Pinhais).

Das 14 às 17 horas - Fiscalização de trânsito (Unidade Operacional Wanser da PRF, BR-277, km 59)