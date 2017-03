Sétima temporada de 'Game of Thrones' estreia em 16 de julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO anunciou na tarde desta quinta-feira (9), via redes sociais, a data de estreia da sétima temporada de sua série de maior sucesso, "Game of Thrones". A saga das casas Stark, Lannister, Targaryen e outras volta ao ar em 16 de julho. No ano passado, a produção se tornou a série mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus. Superou a sitcom "Frasier" (1993-2004), que tinha 37. Levou os prêmios de melhor drama, roteiro e direção -os dois últimos por "Batalha dos Bastardos", penúltimo episódio da sexta temporada. Nele, um exército capitaneado por Jon Snow enfrentou os rivais Bolton pelo domínio do Norte e entregou uma sequência de batalha sem precedentes na história da televisão.