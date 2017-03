Biteco e jogador do Bahia travam duelo nas redes sociais

(foto: Reprodução/Instagram)

O meia Guilherme Biteco, do Paraná Clube, e o volante Edson, do Bahia, travaram um duelo no Instagram, após o jogo da quarta-feira (dia 8). A disputa começou minutos após a partida, quando Biteco deu entrevistas, ainda no gramado da Vila Capanema, e criticou o Bahia e a CBF.

Nessa quinta-feira, Edson usou o Instagram para atacar Biteco. “Para de ser folgado, moleque Guilherme Biteco. Isso justifica tua vida de cigano que não para em lugar nenhum. Nunca deu um chute em lugar nenhum, seu folgado. Aprenda a respeitar seus amigos de profissão, jogador meia-boca”, escreveu o jogador do Bahia. “Cuidado que o futebol dá voltas. Aprenda a respeitar o próximo. Infelizmente não vamos nos enfrentar porque você vai jogar a Série B. Então fica aí com sua bola murcha, seu folgado”, completou Edson, de 25 anos.

Guilherme Biteco respondeu na mesma rede social, minutos depois. “O craque do Bahia ficou bravo comigo. Não faltei com respeito com ninguém. O mundo realmente dá voltas. Lembra quando foi dispensado da base do Grêmio? Boa sorte na sua caminhada, craque, jogadorzão. O Tite está de olho em ti. Na próxima fase da Copa do Brasil ele vai te acompanhar. Abração e boa viagem”, escreveu o jogador do Paraná, de 22 anos.

Em entrevistas na Bahia, Edson também falou sobre o assunto. “Na verdade, jogadores têm que ter respeito um pelo outro, né? A partir do momento que você não tem respeito, isso fica feio, mancha a tua carreira. Em nenhum momento, ninguém do Bahia desprezou o Paraná. Se pegar a minha coletiva, a de Eduardo, a gente falou bem do Paraná. E daí, o engraçadinho, que parece, parece não, tem uma vida de cigano, que não para em lugar nenhum, não é titular em lugar nenhum, não deu chute em lugar nenhum, acaba que está aí querendo aparecer para o pessoal. A gente pede que ele tenha mais respeito com os companheiros de profissão, porque daqui a pouco ele vai estar no lugar da gente, né? Vai estar trabalhando com a gente também. É vida que segue. A história fala por si. É tanto que ele está jogando uma Série B e está lá pelo time dele no Paraná”, criticou o volante.