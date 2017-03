Historiador Arno Wehling é eleito para a Academia Brasileira de Letras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O historiador Arno Wehling foi eleito, na tarde desta quinta-feira (9), para suceder Ferreira Gullar na ABL (Academia Brasileira de Letras). Ele derrotou o poeta Antonio Cicero, por 18 votos a 15. Wehling vai ocupar a cadeira 37, que tem como patrono o escritor Tomás Antônio Gonzaga. A vaga estava aberta desde dezembro do ano passado, com a morte de Gullar. Autor de livros como "Os Níveis da Objetividade Histórica" (1974), o novo imortal é o atual presidente do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), instituição de pesquisa fundada de 1838 por Dom Pedro 2º. O resultado é a conclusão de eleições confusas como não se costuma ver na ABL, onde a regra costuma ser a previsibilidade. As áreas de atuação de Wehling são a epistemologia da história, a história das ideias políticas e jurídicas, bem como a do direito. O novo membro da Casa de Machado é também professor emérito da Unirio. No exterior, ele é membro da Academia de Ciências de Lisboa. Em novembro do ano passado, a votação para a vaga de Ivo Pitanguy terminou sem que nenhum dos favoritos -o cientista político Francisco Weffort e o poeta Antonio Cicero- conseguisse a maioria simples para ser eleitos. O resultado fez os imortais abrirem uma nova votação, e Cicero resolveu concorrer à vaga de Gullar, que era um defensor de sua candidatura. Para a cadeira do cirurgião plástico, foi eleito nesta quarta (8) o escritor e diplomata João Almino.