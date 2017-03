SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Xabi Alonso anunciou nesta quinta-feira que irá se aposentar ao fim da atual temporada europeia, em junho. A informação foi dada por meio de seu perfil oficial no Twitter. Ele postou uma foto e as seguintes palavras. "Vivi e amei. Adeus ao jogo bonito".

Depois, o jogador de 35 anos explicou a sua decisão à TV oficial do Bayern de Munique, clube que defende desde 2014. "Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas eu acredito que é a hora certa. Sempre imaginei que seria melhor me aposentar mais cedo do que tarde. Eu ainda me sinto bem, mas acredito que este é o momento certo", disse. "Eu queria encerrar a minha carreira ainda no nível mais alto, e o Bayern é o nível mais alto. Estou incrivelmente orgulhoso e feliz por jogar no Bayern e fazer parte desta família", completou.

ADEUS — Xabi Alonso iniciou a sua carreira profissional em 1999, defendendo a Real Sociedad B. Em 2000 foi para o time principal e permaneceu no clube até 2004. Depois, passou por Eibar (ESP), Liverpool e Real Madrid. Por clubes, venceu duas vezes a Liga dos Campeões, pelo Liverpool (2004/05) e pelo Real (2013/14). Foi campeão nacional pelo time espanhol (uma vez) e pelo Bayern (duas).

Na equipe alemã, conquistou ainda uma Copa da Alemanha e uma Supercopa. Pela seleção espanhola, Alonso entrou em campo em 114 oportunidades e anotou 16 gols. Ele foi bicampeão da Eurocopa (2008 e 2012) e da Copa do Mundo (2010). "Xabi Alonso é um dos grandes do mundo do futebol. Ele venceu tudo que podia vencer durante a sua carreira", afirmou o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.