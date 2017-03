Na volta a São Paulo, CBF cobra o dobro por ingresso da seleção

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ingresso mais barato para o jogo da seleção no dia 28 em São Paulo vai custar R$ 200. O valor do bilhete é o dobro cobrado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para o último jogo da seleção na cidade. Em junho de 2015, o ingresso mais barato saiu por R$ 100 para o amistoso no estádio do Palmeiras. Na época, o time de Dunga venceu o México, por 2 a 0, na preparação para a disputa da Copa América do Chile. Philippe Coutinho e Diego Tardelli fizeram os gols. Agora, a seleção vai enfrentar o Paraguai, no Itaquerão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Os preços dos ingressos variam de R$ 200 até R$ 1.000. Os bilhetes vão começar a ser vendidos a partir das 10h desta segunda-feira (13) pelo site da CBF. O jogo poderá praticamente garantir a vaga do time brasileiro no Mundial de 2018. O Brasil está em primeiro lugar, com 27 pontos. Antes, no dia 23, a equipe comandada por Tite enfrentará o Uruguai, em Montevidéu. Os uruguaios estão em segundo lugar, com 23 pontos. Se houver entradas disponíveis, a venda física será iniciada no dia 22, das 10h às 20h. SETORES E PREÇOS Inferior Norte: R$ 200 (Meia-entrada: R$ 100) Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150) Inferior Leste: R$ 400 (Meia-entrada: R$ 200) Superior Leste: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150) Inferior Oeste: R$ 500 (Meia-entrada: R$ 250) Superior Oeste: R$ 350 (Meia-entrada: R$ 175) Oeste Inferior Premium: R$ 700 / Com serviço Setor Villa Mix: R$ 650 / Com serviço e show de Jorge e Matheus, Pedro e Benício e Israel Novaes. Camarote: R$ 1.000 / Com serviço / Este valor é por pessoa. Camarote só pode ser comprado completo. VISITANTE Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150) Venda física: 22/03/2017, das 10h às 20h Itaquerão Todas as bilheterias Morumbi Bilheteria 2 - 6 guichês (Praça Roberto Gomes Pedrosa, Portão Principal) Pacaembu Bilheterias do Tobogã, Lado Par (Rua Passalaqua, s/n) Estádio do Palmeiras Bilheterias ao lado do Portão A - 10 guichês (Rua Palestra Itália, nº 200) Villa Belmiro Bilheterias da Rua Princesa Isabel, s/n