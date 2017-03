Árvore cai, atinge carro e fere atleta olímpica na zona oeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nadadora Larissa Oliveira, 24, ficou ferida na noite de quarta-feira (8) após ter o carro atingido por uma árvore que caiu na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo. A atleta passou por uma cirurgia devido a um ferimento na perna e passa bem. Segundo o Esporte Clube Pinheiros, Larissa tinha deixado o treino com um amigo e seguia para a faculdade quando aconteceu o acidente, na marginal Pinheiros, perto da ponte do Morumbi, por volta das 19h. A atleta, que dirigia o veículo, teve um corte na coxa direita e foi encaminhada a um hospital da região. O passageiro que estava com ela não teve nenhum ferimento. Larissa passa bem, mas deve ficar cinco dias internadas, segundo o Pinheiros. O tempo estimado para sua recuperação é de até 60 dias. Com isso, o clube não tem certeza se ela poderá disputar o Troféu Maria Lenk, que acontece em maio, no Rio de Janeiro. Na hora do acidente, não chovia na região. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, houve apenas chuvas isoladas em algumas partes da cidade entre a tarde e a noite de quarta. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Urbanos, mas ela ainda não respondeu sobre as causas da queda. Larissa participou da delegação brasileira que disputou os Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado. Ela participou de cinco provas nos Jogos: 100 e 200m livre, e nos revezamentos 4x100m medley, e 4x100 e 4x200 nado livre. Ela também foi campeã mundial de piscina curta em Doha 2014, na prova de 4x50 medley misto, e é três vezes medalhista pan-americana. Foi prata no 4x200m livre e bronze no 4x100m livre e no 4x100m medley, nos jogos de Toronto 2015.