Como é que você nunca ouviu falar no RnB curitibano?

O Ritmo e blues, ou R&B, ou ainda RnB, surgiu lá nos anos 40. O termo era originalmente utilizado pelas gravadoras para descrever as músicas consumidas predominantemente pela população afro-americana, num tempo em que “o balanço do jazz refinado” estava se tornando popular. Com um ritmo mais comercial misturado com o blues e com letras focadas em relacionamentos bem sucedidos e não tão bem sucedidos assim, liberdade, dinheiro, pretensões e também sexo.

Desde o seu surgimento até os dias atuais o R&B passou por muitas mudanças, desde bandas como The Animals até R. Kelly. Hoje em dia ele é um gênero muito forte e sempre presente nas rádios e nas paradas musicais, estando muito ligado ao próprio rap, muitas vezes uma mistura entre os dois. Curitiba como um polo cultural não poderia deixar de produzir um bom RnB.

Cinco RnB’s curitibanos que se você ainda não conhece, deveria conhecer

