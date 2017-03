O Campeonato Paranaense de Boxe Amador – Paraná Open será neste sábado, a partir das 15 horas, em Curitiba. A competição é aberta a todas as academias do Estado. Já estão confirmados lutadores da capital, de Londrina, de Cianorte, de Paranaguá e outras cidades do Estado. A organização ainda está fechando as últimas inscrições. A previsão é que o evento tenha 25 lutas.

A competição terá cinco etapas em 2017. Os melhores dessas cinco fases representarão o Paraná no Sul-Brasileiro de Boxe. Os vencedores do Sul-Brasileiro, por sua vez, seguem para o Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, as lutas serão na Academia Foreman Boxing, no Jardim Social, na rua Arquimedes Cruz, 14. Os ingressos custam R$ 25.

As lutas terão três rounds de três minutos. A competição é organizada pela Federação Paranaense de Pugilismo.

Entre os destaques do boxe paranaense confirmados para esta etapa estão Jean Monster (11 lutas e 11 vitórias), Fernando Black e Danilo Fontes, todos da Foreman Boxing. Outors nomes são Nelson Sartorato, da Thai Brasil de Cianorte, Pedro Gomes, da Máfia do Boxe, e Ricardo Miranda, da Boxe Training.

Mais informações pelos telefones 41-3046-3329 ou 41-98535-7095.