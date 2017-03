Restaurantes e mercados darão menos crédito da Nota Paulista

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gastos em restaurantes e lojas de roupas, que costumavam dar bons créditos para quem pedia a Nota Fiscal Paulista, tiveram sua faixa de devolução reduzida pela metade e em 75%, respectivamente, com as mudanças no programa anunciadas pelo governo nesta quinta-feira (9). Antes, havia apenas uma faixa de devolução de impostos, de 20%. Agora, foram criadas cinco faixas de devolução, entre 0% e 30%. Restaurantes passaram a dar créditos de 10% e lojas de roupas 5%. "Esses estabelecimentos eram especialmente favoráveis ao consumidor por seus produtos não estarem sujeitos à substituição tributária", explica o advogado Fernando Pascowitch, tributarista e sócio do FWRP Advogados. Nesse sistema de tributação, o imposto é, em geral, recolhido antecipadamente na cadeia comercial do produto. Ou seja, em vez de um bar pagar pelo imposto na venda de bebidas, o governo cobra a parte que caberia àquele estabelecimento diretamente da fabricante do produto. Com o objetivo de diminuir a sonegação (é mais fácil fiscalizar uma fábrica do que milhares de bares), esse tipo de tributação se disseminou na legislação. E, como o ICMS passou a ser menos recolhido em muitos estabelecimentos, reduziu-se os créditos oferecidos pela Nota Fiscal Paulista, diz o advogado. "Na prática, isso significa que grande parte dos produtos já não dava créditos antes da mudança e, caso não seja criado um mecanismo para incluí-los no programa, continuarão a não dar", diz Gabriela Jajah, do escritório Siqueira Castro. Entre os itens que não oferecem créditos ela elenca combustíveis, peças de automóveis e grande parte dos produtos farmacêuticos. Pequenas empresas, quando pagam impostos pelo Simples (sistema de tributação simplificado para micro e pequenas empresas), também costumam dar menos créditos na venda de seus produtos. Além do enquadramento em uma faixa de devolução menor, consumidores vão dividir uma fatia maior do crédito com ONGs. O governo decidiu reservar 60% do crédito da nota para as instituições cadastradas no programa. ESCALONAMENTO Estabelecimentos em que o consumidor costuma visitar com frequência tiveram seus créditos reduzidos para um quarto do que pagavam antes. Supermercados, pet shops, lojas de departamento, de automóveis, de roupas e de eletrônicos vão passar a devolver 5% do ICMS recolhido. Por outro lado, o governo aumentou a devolução de impostos em livrarias, bancas de jornais, peixarias e açougues. Como jornais e livros contam com imunidade tributária, esses eram estabelecimentos que costumavam devolver pouco imposto. Segundo a Secretaria da Fazenda, o critério adotado para enquadrar os estabelecimentos foi o nível de cumprimento das obrigações fiscais -aqueles onde a nota é mais pedida passaram a dar menos crédito. As mudanças valem para compras feitas a partir do dia 1ª de março. Os créditos das compras do período serão liberados em abril de 2018. RATEIO Apesar de as novas regras apontarem para menos crédito, é possível que quem seguir pedindo a nota tenha algum retorno, diz Pascowitch. Isso porque a definição de quanto crédito vai para cada cliente depende também de quantas notas foram pedidas no estabelecimento. "Se menos pessoas pedirem, maior o retorno de quem seguir solicitando", explica. Veja novas faixas de devolução da Nota Fiscal Paulista 30% >> Comércio varejista de jornais e revistas >> Comércio varejista de livros >> Peixaria >> Comércio varejista de carnes açougues 20% >> Comércio varejista de: antiguidades / produtos farmacêuticos homeopáticos/motocicletas e motonetas novas/discos, cds, dvds e fitas/ gás liquefeito de petróleo (glp)/ lubrificantes/ artigos de relojoaria/ objetos de arte/ motocicletas e motonetas usadas/ pneumáticos e câmaras de ar/ especializado de instrumentos musicais e acessórios/ peças e acessórios para motocicletas e motonetas/ embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios/ mercadorias em lojas de conveniência/ peças e acessórios usados para veículos automotores/ cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas/ pedras para revestimento/ vidros/ artigos fotográficos e para filmagem/ outros artigos usados/ artigos de caça, pesca e camping/ especializado de equipamentos de telefonia e comunicação/ suvenires, bijuterias e artesanatos >> Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 10% >> Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares >> Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar >> Restaurantes e similares >> Padaria e confeitaria com predominância de revenda >> Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes >> Padaria e confeitaria com predominância de produção própria >> Comércio varejista de hortifrutigranjeiros >> Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas >> Serviços de alimentação para eventos e recepções bufe >> Comércio varejista de laticínios e frios >> Comércio varejista de bebidas >> Serviços ambulantes de alimentação 5% >> Comércio a varejo de: automóveis, camionetas e utilitários novos/ tintas e materiais para pintura/ combustíveis para veículos automotores/ plantas e flores naturais/ automóveis, camionetas e utilitários usados/ animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação/ artigos de iluminação/ mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados/ mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados/ artigos de colchoaria/ produtos farmacêuticos, com manipulação de formulas/ brinquedos e artigos recreativos/ medicamentos veterinários/ especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo/ artigos de joalheria/ madeira e artefatos/ peças e acessórios novos para veículos automotores/ artigos de viagem/ calçados/ materiais de construção não especificados anteriormente/ artigos de armarinho/ artigos médicos e ortopédicos/ produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados/ outros produtos não especificados anteriormente/ material elétrico/ tecidos/ artigos de óptica/ ferragens e ferramentas/ outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente/ vestuário e acessórios/ cama, mesa e banho/ especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico/ equipamentos para escritório/ equipamentos e suprimentos de informática/ materiais hidráulicos/ produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas/ artigos de papelaria/ cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal/ artigos de tapeçaria, cortinas e persianas/ materiais de construção em geral/ móveis/ produtos saneantes domissanitários/ mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados/ artigos esportivos/ bicicletas e triciclos, peças e acessórios >> Cantinas serviços de alimentação privativos >> Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines >> Lojas de departamentos ou magazines >> Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas >> Cantinas serviços de alimentação privativos >> Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines >> Lojas de departamentos ou magazines >> Lojas "duty free" de aeroportos internacionais 0% >> Tabacaria >> Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos >> Comércio varejista de armas e munições