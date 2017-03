Homem esfaqueia e fere passageiros em estação de trem de Dusseldorf

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de passageiros foi ferido após serem atacados por um homem com uma machadinha na maior estação de trem de Dusseldorf, na Alemanha, nesta quinta-feira (9). Até o momento, dois suspeitos foram presos. As autoridades locais afirmam que por volta de cinco pessoas ficaram feridas, mas sem confirmar o número exato. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas nem a motivação do ataque. Testemunhas afirmam que um dos agressores atingiu passageiros que estavam em uma composição. A estação foi esvaziada pelos policiais. Um deles foi preso ao tentar fugir pulando em uma ponte próxima ao terminal. Segundo o porta-voz da polícia local, Rainer Kerstiens, centenas de agentes ainda procuram outros agressores, que estariam foragidos.