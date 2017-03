Redação Bem Paraná com informações do PRTV 2ª Edição

09/03/17 às 19:15 - Atualizado às 19:53 Redação Bem Paraná com informações do PRTV 2ª Edição

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Um laudo divulgado nesta quinta-feira, 9, revelou que o estojo da bala que matou a copeira Rosária Miranda da Silva saiu da bala da investigadora Kátia das Graças Belo. A confirmação está em um laudo divulgado nesta quinta-feira (9) pela Polícia Científica do Paraná, segundo as informações do Paraná TV 2ª Edição, da Rede Paranaense de Televisão (RCP), retransmissora da grupo Rede Globo no Paraná.

No dia 23 de dezembro, em Curitiba, Rosária foi atinginda na cabeça enquanto participava de uma festa de confraternização da empresa em que trabalhava, realizada no Centro Cívico.