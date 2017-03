Coritiba perde zagueiro e não consegue repetir escalação

Rodrigo Ramos: ele segue como titular da lateral-direita (foto: Divulgação/Coritiba)

Coritiba ainda não conseguiu repetir a escalação de um jogo para outro na temporada 2017. E não será neste fim de semana que isso vai ocorrer. Para o confronto com o J.Malucelli, a 9ª partida do clube no ano, o técnico Pachequinho não contará o zagueiro Walisson Maia, que sofreu uma lesão no joelho.

O lugar dele pode ficar com Juninho, que não atuou na última rodada porque estava em recuperação de uma pancada no pé. Caso Juninho não esteja totalmente recuperado até sábado às 16 horas, quando começa a partida no Couto Pereira, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense, o novato Geovane, prata-da-casa, será titular pela primeira vez no ano.

A provável escalação para sábado é Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho (Geovane) e Carlinhos; Jonas, Anderson e Thiago Lopes; Rildo, Henrique Almeida e Kleber.

Outros desfalques são os volantes João Paulo e Galdezani, que estão em recuperação no departamento médico.

Nos treinos da semana, Pachequinho deu sinais que manterá Rodrigo Ramos como titular. Nessa quinta-feira (dia 9) à tarde, o Coritiba fez o treino mais importante para a definição da escalação. O técnico não permitiu a entrada da imprensa. Ele explicou a decisão. “O adversário sempre está ligado a qualquer detalhe, qualquer informação. Porque se estuda e se trabalha muito em cima do individual de cada atleta. Por se tratar de um clube de Curitiba, isso faz com que o adversário tenha um privilégio de ter as informações e usar essas informações para neutralizar e usar contra o Coritiba. Em outros momentos, vou deixar o treino aberto. Mas é um jogo que requer uma atenção”, argumentou.