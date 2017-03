Justiça afasta organização social da administração do Municipal de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou na terça (7) que a organização social IBGC - Instituto Brasileiro de Gestão Cultural se afaste da administração do Theatro Municipal de São Paulo e que esta retorne à prefeitura. A decisão, julgada em primeira instância e publicada na quarta (8), refere-se a uma ação popular ajuizada no ano passado pelo vereador Gilberto Natalini (PV), relator da CPI do Municipal. Segundo o texto, haveria irregularidades na atual administração da Fundação Theatro Municipal de São Paulo, o que teria gerado rombos de "ao menos R$ 15 milhões de prejuízo, decorrente de desvios ou pagamentos ilícitos". A CPI do Municipal, aberta na Câmara em junho passado, foi criada após investigação do Ministério Público e da Controladoria Geral do Município sobre irregularidades no teatro. Foram analisadas contas do teatro desde 2013 -ano em que o maestro John Neschling e o administrador José Luiz Herencia assumiram a direção da casa a convite da prefeitura. Mais tarde, a Promotoria constatou que o IBGC e seu diretor, William Nacked, deveriam ser investigados sob suspeita de recebimento de propina e superfaturamento de óperas. Nacked foi afastado pela prefeitura e, em fevereiro de 2016, Paulo Dallari entrou como interventor do Municipal. O prazo de cumprimento da decisão é de 90 dias a partir da notificação das partes. O texto prevê multa diária de R$ 10 mil caso a decisão não seja cumprida -porém cabe recurso. Procurada, a Prefeitura de São Paulo disse que ainda não foi notificada e que só irá se pronunciar após comunicado oficial. O IBGC também afirmou que só se pronunciará após "conhecimento oficial do documento". ENTENDA O CASO NOV.2015 José Luiz Herencia, então diretor-geral da Fundação Theatro Municipal, pede exoneração do cargo. Em dezembro, após apreensões em seus imóveis, passa a responder inquérito no Ministério Público. A Controladoria Geral do Município identifica rombo milionário nas contas do Theatro, relacionadas a esquema de superfaturamento de óperas FEV.2016 Herencia tem bens bloqueados na Justiça. A Promotoria faz nova apreensão no Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, organização social responsável pelas contas do teatro. William Nacked, seu diretor, é afastado do cargo e Paulo Dallari assume a administração geral do Municipal como interventor MAR.2016 Com acordo de delação premiada, Herencia envolve outros agentes do Theatro na investigação. Aponta conflitos de interesse em contratações que envolvem um agente internacional de John Neschling, diretor artístico JUN.2016 Câmara abre CPI do Theatro Municipal. No mês seguinte, Carlus Padrissa, diretor do grupo Fura Dels Baus, atesta no Ministério Público que o agente de Neschling no exterior, Valentin Proczynski, cobrou valor maior do teatro do que aquele que deveria ser pago ao grupo. Relatório da Controladoria aponta que rombo nas contas do teatro são de R$ 15 milhões AGO.2016 Justiça autoriza a quebra de sigilo dos e-mails do maestro John Neschling, pedida pelo Ministério Público do Estado. A comissão da Câmara dos Vereadores faria o mesmo pedido à Justiça, porém este foi cancelado antes da votação pelo relator da CPI, o vereador petista Alfredinho A CPI sinalizou requerer à Justiça a condução coercitiva de Neschling a uma próxima sessão. Também houve a decisão de requerer à Polícia Federal o passaporte do maestro e a suspensão de pagamentos a ele pelo Instituto Brasileiro de Gestão Cultural SET.2016 Na noite de quinta (1º), a Justiça determinou que a CPI do Theatro Municipal na Câmara dos Vereadores não pode requerer a apreensão do passaporte do maestro Quase quatro anos após assumir a direção artística do Municipal, Neschling é afastado do cargo pelo Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. O maestro deixou o teatro nesta segunda (5), antes de as investigações no MP serem concluídas. Ele alega inocência e, por nota, diz que tomará "providências legais" com seu advogado.