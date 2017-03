Shell indica Roberto Setubal, presidente do Itaú, para conselho

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, aceitou convite da Shell para assumir vaga no conselho de administração da petroleira, que é hoje a maior parceira da Petrobras no pré-sal. Sua indicação ao conselho será votada pelos acionistas da Shell em assembleia marcada para o dia 25 de maio. Se aprovada, Setubal assume o cargo no dia 1º de outubro. Ele já havia anunciado sua saída do comando do banco, que será assumido por Cândido Bracher após assembleia de acionistas no próximo mês. O presidente do conselho da Shell, Chad Holyday, se disse honrado com o "sim" de Setubal e de Catherine Hughes, executiva com mais de 30 anos de experiência no setor de petróleo, que também foi convidada para compor o conselho. "Eu acredito que Catherine e Roberto vão trazer grande experiência ao nosso conselho e espero que vocês apoiem suas nomeações", escreveu Holyday, em carta direcionada aos acionistas, que consta de relatório divulgado pela companhia nesta quinta (9). De acordo com o Itaú, Setubal permanece com assento no conselho de administração do banco, agora como copresidente. Em nota, a instituição disse que uma atividade "não interferirá" na outra. Após comprar a britânica BG, em 2015, a Shell se tornou a companhia de petróleo estrangeira com maior participação no país. Em janeiro, extraiu de seus campos brasileiros uma média de 366 mil barris de óleo equivalente (somado ao gás), por dia. Em seu balanço de 2016, comemora a entrada em operação da terceira fase do projeto parque das Conchas, na Bacia de Campos, e de três novas plataformas no pré-sal da Bacia de Santos, em parceria com a Petrobras. Além disso, é sócia da Cosan na Raízen, empresa que atua na produção de açúcar e etanol e na distribuição de combustíveis.