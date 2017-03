Zuckerberg anuncia que será pai de outra menina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, usou a rede social que ajudou a criar para anunciar que sua mulher, Priscilla Chan, está grávida pela segunda vez, nesta quinta-feira (9). Mark ainda escreveu que a criança é uma menina, a segunda do casal. "Priscilla e eu estamos felizes em compartilhar que estamos esperando outra bebê!", escreveu. O americano aproveitou o anúncio para homenagear as mulheres, que celebraram o Dia Internacional da Mulher nesta quarta (8). "Nós todos somos pessoas melhores por causa das mulheres fortes em nossas vidas - irmãs, mães e amigas", disse. "Nós mal podemos esperar para dar as boas vindas à nossa nova pequena e fazer nosso melhor para criá-la como mais uma mulher forte." Com uma galeria de fotos antigas, a publicação ainda menciona as três irmãs de Mark, que o "ensinaram a aprender com mulheres inteligentes e fortes", e as duas irmãs de Priscilla. "Eu não posso pensar em um presente melhor do que ter uma irmã e eu estou feliz que Max e nossa nova bebê terão uma a outra", publicou Mark. Ele ainda relembrou a dificuldade que foi ter a primeira filha do casal, depois que Priscilla sofreu abortos espontâneos. "Nós não tínhamos certeza do que esperar ou se seríamos capazes de ter outra criança", disse.