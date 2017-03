Presidente da ADVB passa a integrar Conselho Político da ACP

Glaucio Geara – Presidente da ACP, Eduardo Jaime e Mario Pereira no encontro do Conselho Político da ACP (foto: Divulgação)

O presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - Seção Paraná (ADVB-PR), Eduardo Jaime, tomou posse como membro do Conselho Político da Associação Comercial do Paraná (ACP). O convite para participar do grupo partiu do ex-governador Mário Pereira, que também é vice-presidente da ACP e tomou posse na coordenação do núcleo político da entidade. A missão do conselho é discutir os temas relevantes do ponto de vista político, apoiando a ACP em seus posicionamentos e proposições. Para Eduardo Jaime, a constituição do conselho, com vários nomes de grande representatividade em seus diversos segmentos, traz grande responsabilidade na construção de proposições aderentes a nova realidade do Estado e do País. “Será um conselho com claro objetivo de aprofundar temas fundamentais ao desenvolvimento da sociedade, do mercado paranaense e brasileiro, além de dar contribuições significativas e estruturadas, mediante proposições, ao poder instituído”, explica.

CEO DA GI GROUP BRASIL ESTÁ ENTRE OS LÍDERES DO MERCADO DE RH MAIS INFLUENTES DA AMÉRICA LATINA

Consultoria norte-americana Staffing Industry Analysts (SIA) premiou Paulo Canoa, diretor executivo da filial brasileira da unidade Gi Group, principal empresa do grupo italiano do mesmo nome, com o título “25 Líderes da Indústria”, que homenageia todo ano executivos de recursos humanos mais influentes da América Latina. A lista da SIA não faz uma classificação. Seu objetivo é destacar os líderes que abraçaram os desafios e as oportunidades nos mercados de trabalho dos países latino-americanos, promovendo visibilidade, serviços e inovação em suas equipes, além de desempenharem um papel importante no mercado de trabalho da região. Na direção na unidade da Gi Group Brasil desde setembro de 2015, Canoa vem atuando de forma incisiva para aproximar a companhia das grandes corporações de diversos segmentos e incentivar a sua equipe a encontrar oportunidades em meio à crise. Também sob sua gestão, a Gi Group criou a Gi BPO, com finalidade de tornar a empresa mais atuante no segmento de terceirização de mão de obra e de processos de negócios no Brasil e nos países da América do Sul onde Gi Group tem presença.

BALANÇO

**Roberto Souvirón, fundador da Decolar, maior operadora de viagens e-commerce da América Latina, decidiu se afastar dos negócios. À frente da marca desde 1999, Souvirón decidiu dedicar mais tempo à família e deixou a presidência. Quem assumiu o posto e a empresa foi Damián Scokin. A Decolar está presente em 21 países e tem U$3,5 bilhões de faturamento.



** A Frísia Cooperativa Agroindustrial inaugurou ontem a Unidade Administrativa em Tibagi. Com investimento de R$7 milhões, a obra resulta em uma das mais completas estruturas da cooperativa, que visa atender de forma ampla cooperados, colaboradores e clientes. A inauguração contou com a presença da diretoria da Frísia, autoridades regionais, cooperados, convidados e famílias pioneiras que contribuíram com a expansão da cooperativa. Além da coordenação, a unidade é composta por salas de reunião, segurança do trabalho, assistência técnica, insumos, loja agropecuária, farmácia veterinária e Frísia Store (loja que comercializa produtos personalizados da cooperativa). Na mesma localidade também há posto de combustível, armazéns e secadores. A unidade passará a contar ainda com um refeitório com 50 lugares, que fornecerá as refeições diárias, inclusive no período noturno, para os trabalhos na safra.