Conferência em Curitiba deve reunir 40 mil espíritas

A tradicional Conferência Estadual Espírita, que chega à sua 19ª edição, acontece entre os dias 17 e 19 de março, no Expotrade em Pinhais. O evento, que tem como tema 160 anos de Espiritismo na Terra, reúne vários conferencistas do Brasil e aguarda a presença de cerca de 40 mil espíritas e simpatizantes durante os três dias. São esperados representantes de várias cidades do Paraná, de outros estados e países. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A abertura será na sexta-feira da semana que vem, às 20 horas, com conferência do orador espírita Divaldo Pereira Franco (BA). No sábado e domingo haverá seminários e palestras pelos conferencistas Alberto Almeida (PA), Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias e Sandra Della Pola (RS). Não é necessário fazer inscrição.

A organização da confereência chama a atenção para as obras que acontecem nas imediações do Expotrade, por isso pede que os participantes se atentem a isso para reduzir os transtornos. O Expotrade fica próximo da divisa entre Curitiba e Pinhais.