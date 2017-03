Pinhais realiza caminhada para comemorar 25 anos

Entre as atrações, em menção ao aniversário de 25 anos de Pinhais, está a realização da Caminhada Ecológica. A ação acontece no próximo domingo com saída prevista às 9 horas no Panorâmico Parque Clube. O evento é promovido pelo Departamento de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação dos Servidores Públicos de Pinhais (Asept).

“A caminhada atrai a participação de pessoas de diversas idades, o que gera um atrativo para momentos de lazer em família. O trajeto também permite maior contato com a natureza”, disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais, Bruno Sitima.