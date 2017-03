Prefeitura de Campina Grande do Sul receberá material esportivo

A Prefeitura de Campina Grande do Sul receberá novos materiais esportivos. Eles serão cedidos pela Secretaria Estadual do Esporte e do Turismo. Em contrapartida, o município disponibilizará a arena coberta para sediar eventos promovidos pela secretaria. A parceria, que será formalizada nos próximos dias, foi definida durante uma reunião entre o prefeito Bihl Zanetti e o secretário estadual Douglas Fabrício, na última semana. "É uma parceria em que todos ganham", avaliou o prefeito Bihl Zanetti.