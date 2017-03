Guarda municipal evita assalto na linha de ônibus Vitória Régia, em Curitiba

O treinamento que salva vidas. Embarcado no ônibus após a jornada de trabalho, um supervisor da Guarda Municipal de Curitiba, que há 23 anos atua na corporação, usou da experiência para garantir a segurança de várias pessoas ao reagir a dois homens armados que deram voz de assalto e tentaram render os passageiros da linha Vitória Régia, na noite de quarta-feira, dia 8.

“São vários treinamentos, mensagens, aulas e vídeos que nos permitem a prever situações de risco e nos antecipar”, afirmou ele que sob a mira de um revólver conseguiu reagir e ter êxito ante a ação de uma dupla armada.



A ocorrência se deu na por volta das 20 horas, na rua Cyro Correira Pereira, próximo do número 1200, na CIC. Como saldo foi da segurança de todos os passageiros do ônibus. Um dos homens armados foi baleado e socorrido pelo Siate e o outro foi algemado e está sob custódia. O que foi ferido no confronto tem 18 anos e o outro, 20 anos.

“Ao embarcar no ônibus fiquei desconfiado de um dos homens que estava sentado no fundo. ntão fiquei no meio do veículo. O outro, armado e na frente do ônibus, deu voz de assalto. O que estava no fundo veio em minha direção mandando eu levantar a blusa a procura de arma. Foi o momento em que eu consegui sacar e atingir o homem armado antes que ele atirasse. Após isso, o outro correu para o fundo e tentou render uma passageira. Mas eu consegui algemá-lo”, contou.



O supervisor da Guarda orienta a população para que nunca reaja a esse tipo de abordagem. “Para a população é muito perigoso e não é recomendado reagir nessa situação. É uma situação difícil até mesmo para quem atua na área da segurança, mas pela rotina que adquirimos com os treinamentos conseguimos agir da melhor maneira sem oferecer risco às pessoas que estão em volta”, disse.