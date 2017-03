São Bento recebe Linense e tenta embalar no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do São Bento fora de casa diante da Ferroviária, em Araraquara, na última segunda-feira (6) inseriu uma injeção de ânimos na equipe de Sorocaba. Não só o clube deixou a lanterna da competição, como foi o segundo triunfo consecutivo do time de Paulo Roberto Santos. A equipe agora soma 7 pontos, na segunda posição do grupo C, e parou de pensar em rebaixamento para disputar a classificação à próxima fase. O duelo desta sexta-feira (10), diante do Linense, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, é contra a difícil equipe do Linense, segunda colocada do grupo B, que começou mal o campeonato mas recuperou-se nas últimas rodadas. O atacante Ricardo Bueno, autor do gol na segunda, é novamente esperança de gols do São Bento. O meia Thiago Humberto, prata da casa do Linense, também está confiante para o jogo, que promete ser movimentado. Novorizontino recebe a desesperada Ferroviária SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clube de Novo Horizonte está em uma situação dúbia na tabela. Uma vitória no jogo desta sexta-feira (10), contra a Ferroviária, no estádio Jorge Ismael de Biasi, põe o clube definitivamente na briga pela segunda posição do grupo C. No entanto, um revés para a Ferroviária coloca o time como uma das piores campanhas do campeonato, posto que pertence exatamente à Ferroviária, que assumiu a lanterna após perder para o São Bento na segunda-feira (6), em casa. Com tantos fatores envolvendo esse duelo, a partida promete ser disputada. Tanto que o meia Fernando Gabriel, do Novorizontino, definiu o duelo como “uma final”.