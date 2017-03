PSOL propõe CPI na Assembleia de SP para apurar supostos desvios na Dersa

REYNALDO TUROLLO JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Raul Marcelo (PSOL) apresentou requerimento, nesta quinta-feira (9), para instalar na Assembleia Legislativa de São Paulo uma CPI para investigar suspeitas de desvios na Dersa, estatal paulista responsável por grandes obras como as do Rodoanel e da marginal Tietê. O pedido prevê que a CPI apure "desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes e infrações administrativas cometidas no âmbito do Estado de São Paulo, por empreiteiras contratadas e subcontratadas pela Dersa e agentes públicos eventualmente envolvidos no período de 2007 e 2012", nos governos dos tucanos José Serra e Geraldo Alckmin. São necessárias 32 assinaturas para a criação da comissão. Raul Marcelo disse que espera contar, inicialmente, com o apoio das bancadas do PSOL (com dois deputados) e do PT (com 15). A bancada petista confirmou que assinará o pedido. "Igual aconteceu com a CPI da Merenda [em 2016], nós vamos fazer uma pressão, uma articulação com os movimentos sociais e a opinião pública para que a Assembleia abra investigação", disse. "Pelas notícias que estamos vendo nos jornais, na gestão Serra e Alckmin a Dersa virou uma lavanderia. Afinal de contas, a função do Parlamento é fiscalizar." Como revelou a Folha de S.Paulo nesta quarta, o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi aconselhado por advogados a propor ao Ministério Público Federal um acordo de colaboração premiada, depois de ter sido citado por delatores da Odebrecht. No sábado (4), o jornal "O Estado de S. Paulo" noticiou que o operador Adir Assad, preso em Curitiba, tenta fechar um acordo de delação que inclui informação sobre repasses de R$ 100 milhões para Paulo Preto entre 2007 e 2010, no governo Serra. Na terça (7), a Justiça Federal do Rio aceitou denúncia contra Assad e o empresário Fernando Cavendish, ex-dono da empreiteira Delta por suposto superfaturamento nas obras de ampliação da marginal Tietê, em São Paulo, administradas pela Dersa. "Se ele [Paulo Preto] fizer delação, isso vai vir para a opinião pública, vai ficar muito difícil a Assembleia não entrar nesse tema", afirmou Raul Marcelo. A maioria dos deputados da Assembleia é da base do governo Alckmin. No ano passado, a CPI da Merenda foi instalada -com apoio dos governistas, que inicialmente resistiram- após estudantes da rede estadual ocuparem o plenário da Casa.