Caetano diz que não fuma maconha, mas defende legalização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em viagem ao Uruguai, o compositor Caetano Veloso gravou um vídeo defendendo a legalização das drogas, nesta quarta-feira (8). O registro foi publicado no Instagram de sua mulher, a atriz e produtora Paula Lavigne, que aparece em outra filmagem fumando maconha nas ruas de Montevidéu. A lei uruguaia permite o consumo recreativo da droga. "Tenho horror a maconha. Experimentei nos anos 60 e odiei, detestei. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha. Aliás, de todas a drogas", disse Caetano. "Eu acho que legalizado, com imposto... Isso precisa de um amadurecimento da sociedade, eu até entendo. Mas maconha precisa sair da turma das drogas pesadas e passar a ser legal. O álcool é uma droga pesada e é legal", complementou. Na legenda, Paula escreveu: "Caetano Veloso não bebe, não fuma, não usa droga nenhuma e é mais radical que eu quanto à liberação das drogas!". "Espero que a gente possa ter uma discussão de nível. Ninguém precisa concordar com ninguém, e as redes sociais deveriam ser usadas pra elevar o nível da conversa e não baixar. Vamos tentar?", finalizou.