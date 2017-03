Homem fere passageiros com machadinha em estação de trem de Düsseldorf

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de passageiros foi ferido após ser atacado por um homem com uma machadinha na maior estação de trem de Düsseldorf, na Alemanha, nesta quinta-feira (9). A polícia deteve o suposto autor, que também se feriu. A polícia afirma que por volta de cinco pessoas ficaram feridas, sem dar um número exato. Uma delas foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas ainda não há informações sobre o estado das demais vítimas. Segundo testemunhas, o homem atacou dois passageiros em uma composição parada e um número indeterminado em uma plataforma. Na sequência, dizem, o autor fugiu pela linha do trem e teria pulado de um viaduto a metros do terminal. O suposto autor foi preso em ruas próximas ao local do ataque, com cortes e outros ferimentos provocados pela queda. O porta-voz de polícia de Düsseldorf, Rainer Kerstiens, disse que investiga a ligação de outras pessoas com a ação, embora não haja indicação disso. Também não há, segundo Kerstiens, evidências da motivação do autor, embora eles não considerem até o momento se tratar de um ataque terrorista. Ele também não deu detalhes sobre a identidade do suspeito. Centenas de policiais fortemente armados cercam e ocupam a estação, que foi esvaziada e teve a circulação de trens interrompida. As composições que deveriam chegar ao terminal foram desviadas.