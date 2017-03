Sábado é dia de forró da mulher

O Espaço Cultural Calamengau promove, amanhã, 11 de março, um forró especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (08). A noite será embalada por Thaís Nogueira e banda, por Cida Airam e pelo grupo Areia Branca. Os ingressos custam R$ 25, mas, com o nome na lista, até meia noite, paga R$ 20 e as mulheres, R$ 15. O evento será na Sociedade Vasco da Gama, tradicional Vasquinho, e inicia às 22h. Os convites podem ser adquiridos diretamente no local e serão vendidos somente a dinheiro. A casa não aceita cartões de débito ou crédito. Mais informações e reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3078 7766 ou (41) 99904 5129. A venda de ingressos na hora dos eventos está sujeita à lotação do espaço.



“Essa festa em homenagem às mulheres já é tradicional no Calamengau. Além de ter a honra de receber em nossos palcos grandes vozes femininas, de uma presença notável na música, ainda temos a chance de reconhecer a força de todas as mulheres, seus pensamentos e ressaltar a importância de cada uma delas na construção desse mundo novo que surge”, destaca Maérlio Brabosa, o Ceará do Calamengau.



Para colocar o nome na lista e pagar R$ 20, basta acessar a página do evento no Facebook https://www.facebook.com/events/

SERVIÇO:

O quê: Forró especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher - Thaís Nogueira e banda, Cida Airam e grupo Areia Branca

Quando: amanhã, partir das 22 horas

Quanto: R$ 25,00 (inteira); R$ 15 (mulheres) e R$ 20 (nome na lista)

Onde: Na Rua Roberto Barrozo, 1190 – Alto São Francisco – Curitiba | PR

Informações: (41) 3078 7766 ou (41) 9904 5129

Onde comprar: diretamente no local