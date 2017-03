Matanza comemora São Patrício em Curitiba

Anualmente o dia de São Patrício — santo padroeiro da Irlanda — é comemorado em 17 de março em vários países europeus. No Velho Continente a festa dura dias e arrasta multidões pelas ruas, que ficam coloridas com as cores da bandeira irlandesa. No Brasil é cada vez mais comum se deparar com pessoas trajando roupas e acessórios verdes durante a época, mas o Matanza não se importa com a cor, e sim com a diversão e a qualidade do som durante a terceira edição do Matanza Beer Fest, que dessa vez chega em Curitiba, no Vanilla Music Hall, no próximo dia 11 de março.



“O verde é tradição durante o Saint Patrick’s Day, mas nossos fãs são camisas preta, então acho que a festa terá tons escuros. Vai ser um pandemonium”, brinca Jimmy London, vocalista do Matanza. “O que vale mesmo é a presença da galera que ama nossa música e que quer ‘encher a cara’ de cerveja. A diversão é garantida com a energia característica dos paranaenses. Tem tudo para ser um dia memorável”, completa.



O Matanza Beer Fest Saint Patrick’s Day começa às 16h30 e a entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos. Além do inconfundível e agitado countrycore do Matanza, a festividade terá as bandas Zumbis do Espaço, Mate na Marra e Motorbastards abrindo os trabalho.