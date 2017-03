Chamado de covarde e medroso, Thiago Silva tem liderança questionada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "O gato preto ataca novamente". Com esta manchete o jornal francês "Le Figaro" avaliou a participação do zagueiro brasileiro Thiago Silva na goleada por 6 a 1 sofrida pelo PSG na última quarta-feira (8). A publicação considerou a vitória do Barcelona mais uma partida dolorosa com a participação do defensor brasileiro, que "desta vez não chorou, pelo menos na frente das câmeras" - alusão às lágrimas derramadas pelo jogador nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, durante a disputa de pênaltis contra o Chile.

Os franceses questionaram a liderança do capitão do PSG, titular contra o Barcelona no Camp Nou e desfalque no 4 a 0 aplicado no Parque dos Príncipes, no jogo de ida das oitavas de final. Antes chamado de "O Monstro", o jornal diz que Thiago Silva é agora "O medroso" ou "covarde" na opinião de seus críticos.

Para o "Le Figaro", o veterano Thiago Silva não ajudou o jovem Marquinhos a se reerguer durante a partida após momentos complicados - em especial o pênalti cometido em Luis Suárez, nos dez minutos finais de jogo. Após a partida, o brasileiro negou que o que ocorreu foi um problema de confiança.

"Nós não fomos capazes de jogar. Quando você tenta deixar a bola atrás e você não pode sair, é mais difícil. Começamos a limpar a bola, para tentar contra-ataques, mas não conseguimos. É difícil, esse jogo machucou todos, mas temos que olhar para frente", afirmou Thiago Silva.