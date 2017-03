Djavan traz show 'Vidas para Contar' a Curitiba

(foto: Divulgação)

Djavan chega a Curitiba com a turnê de Vidas pra Contar, o 23º álbum de sua discografia, que desde o início de 2016 já percorreu mais de 40 cidades do Brasil e do exterior, com passagens por Santiago, Buenos Aires e Lisboa. O show será neste sábado (11), no Teatro Positivo, às 21h.



Além de canções do novo disco, o repertório do espetáculo traz também sucessos do artista alagoano, que conquistou o quarto Grammy Latino de sua trajetória, em 2016, na categoria melhor canção em português, com a música que dá título ao último trabalho e ao show. Na edição anterior da premiação, quando completou 40 anos de carreira, Djavan foi contemplado com o troféu na categoria Excelência Musical, pelo conjunto de sua obra.



No setlist estão canções como Não é um Bolero e Encontrar-te, do último álbum, e as clássicas Oceano, Outono, Boa Noite, Eu te Devoro, entre outros sucessos.



Acompanhado por Carlos Bala (bateria), Jessé Sadoc (flügelhorn, trompete e vocal), Marcelo Mariano (baixo e vocal), Marcelo Martins (flauta, saxofone e vocal), Paulo Calasans (teclados e piano) e João Castilho (guitarras, violões e vocal), o artista é quem assina a direção do espetáculo, que tem iluminação de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato.



O cenário da turnê, concebido por Suzane Queiroz, foi desenhado a partir do conceito de que a vida de cada pessoa é um grande livro em branco que vai sendo preenchido linha por linha, página por página a cada alegria, a cada tristeza, a cada conquista, a cada novo amor que chega e que parte, ao longo do tempo.



A última etapa da turnê, que se encerra em julho deste ano, vai passar ainda por São Paulo, São Bernardo do Campo, São Carlos, Londrina, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, entre outras cidades.

SERVIÇO:

Show: Djavan

Onde: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba)

Quando: sábado, 11 de março, às 21 horas

Quanto: de R$ 100 a R$ 580 no Disk Ingresso