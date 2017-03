Elza volta com 'A Mulher do fim do Mundo'

Elza Soares contracena com sua banda (foto: Divulgação)

Elza Soares retorna com a turnê A Mulher do Fim do Mundo, no dia 11 de março, no auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão). Sentada em um trono metálico, em meio a um cenário cercado por mil sacos de plásticos de lixo, Elza contracena com sua banda.



O repertório traz músicas do álbum como a faixa-título Coração do Mar, Firmeza?!, Benedita, Maria da Vila Matilde, além de incluir sucessos da carreira de Elza, entre eles Malandro, A Carne e Volta por cima.



O disco, que leva o nome de sua turnê, além de ter concebido a Elza um Grammy Latino, também foi eleito pelo The New York Times um dos melhores discos do ano, o mais importante de década, pela revista Caros Amigos e foi agraciado pelo Prêmio da Musica Brasileira, Prêmio Notas Musicais e revista Rolling Stone.

O quê: Elza Soares em Curitiba

Quando: 11 de março de 2017, às 21h15

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)

Quanto: De R$ 45,00 (meia-entrada) até R$ 220,00 (inteira), dependendo do setor