Avenida Manoel Ribas terá asfalto novo, calçadas, ciclovia e paisagismo: local é um dos gargalos da cidade (foto: Franklin de Freitas)

As obras de revitalização da Avenida Manoel Ribas estavam programadas para começar na manhã desta sexta-feira (10). A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Rafael Greca ontem, na Rua da Cidadania de Santa Felicidade, em cerimônia com a presença do governador Beto Richa. A Manoel Ribas terá novo pavimento, calçadas com rampas de acesso a cadeirantes, ciclovia, além de obras de drenagem e paisagismo, com o plantio de 400 espécies nativas de árvores ao longo de 3,2 quilômetros no trecho que vai desde o Contorno Norte (PR-418) até a Rua Madre Clélia Merloni.

A recuperação da avenida é um pedido antigo da população da região e um compromisso assumido por Greca durante a campanha eleitoral. “Com a obra, vamos acabar com esse gargalo urbano que atrapalha o comércio e estrangula o trânsito. São mais de nove linhas do transporte coletivo que passam pelo trecho, inclusive algumas metropolitanas. É uma responsabilidade implícita da minha gestão a integração de Curitiba com as cidades vizinhas”, disse Greca.

A obra vai beneficiar os moradores que vivem nos 12 bairros da Regional Santa Felicidade, além de melhorar a ligação com o município de Campo Magro e com as demais cidades vizinhas pelo acesso do Contorno Norte.

O investimento na revitalização da Manoel Ribas é de R$ 20 milhões, uma parceria da Prefeitura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como parte do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano, o Pró-Cidades. Deste total, R$ 13 milhões são de recursos próprios do município e R$ 7 milhões do BID.

Durante as obras haverá interdições parciais de trechos da Manoel Ribas que estarão sinalizados. A população local também será informada com antecedência das áreas a serem interditadas, bem como orientada sobre caminhos alternativos. A Setran irá auxiliar no processo.