Obra cria corredor metropolitano

Revitalização da avenida Manoel Ribas começa nesta sexta

A revitalização da Avenida Manoel Ribas, aliada às obras na Rodovia do Cerne, que estão em curso, vai criar um novo corredor metropolitano na Grande Curitiba, unindo a Capital a Campo Magro e os municípios do Vale do Ribeira. A obra na rodovia já está com cerca de 90% da pavimentação finalizada, e beneficiará cerca de 30 mil pessoas.

O governador Beto Richa também adiantou que em breve devem ser anunciados os trabalhos de duplicação da Rodovia dos Minérios entre Curitiba, Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul.