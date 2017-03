Hana Matsuri já tem data e local marcados

Hana Matsuri tem apoio da Prefeitura de São José (foto: Franklin de Freitas)

Pelo terceiro ano consecutivo, São José dos Pinhais sediará o Hana Matsuri — tradicional Festival das Flores da comunidade japonesa que comemora o nascimento de Buda, e que em 2017 acontece nos dias 8 e 9 de abril (sábado e domingo) no Parque São José. O evento conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais, que está cedendo o Parque São José para o evento, assim como toda a estrutura com barracas que já estará montada para a Feira do Peixe, que acontece nos dias 12 e 13 de abril.

Além da cerimônia budista, com a oferta de flores e chá adocicado, haverá apresentação de Dança Japonesa, Taiko, e praça de alimentação com pratos da culinária japonesa. Nos dois dias a festa via das 11 às 19 horas.

A Cerimônia do Hanamatsuri ou Festa das Flores é a comomemoração do nascimento de Buda (Xaquiamuni). A festa das flores é realizada anualmente no mês de abril. O evento é caracterizado pela homenagem ao Buda criança com a oferta de flores e chá adocicado. O nascimento do Buda ocorreu há aproximadamente 2.630 anos.