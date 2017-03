Shows na rua marcam o dia do DJ

DJ toca na segunda edição do World DJ Day, em Curitiba: festa (foto: Franklin de Freitas)

Nesta quinta-feira (9), foi comemorado o Dia Internacional do DJ (o disk jockey). Para celebrar essa data, o Centro Europeu – Aimec Brasil, principal escola de DJs do País, promoveu a segunda edição do World DJ Day, em Curitiba. Durante o dia, dezenas de DJs se apresentaram gratuitamente na sede da instituição, de frente para a rua.

Na programação do World DJ Day estavam agendadas mais de dez atrações musicais, comandadas por diversos nomes de destaque do cenário eletrônico curitibano — Jonathan Cordeiro, Lucas Christofoletti, Bryann Santos, Marco Lima, Kant Baronn, Gianis Gomes, Elder Santa Clara, PRIXX, Simas, Wunder Luke, TK9 e Sandro Cruz. O evento foi realizado na sede do Centro Europeu – Aimec Brasil, no Batel.