Curitiba recebe o 1º festival de K-Pop

A cultura pop coreana vai se apresentar pela primeira vez em um festival em Curitiba. Será neste domingo (12), no Paraná Clube (Avenida Kennedy). “O K-Pop Spirit vem para ajudar nesta divulgação da cultura pop asiática com muitos atrativos para os fãs e curiosos”, diz Rogério Ramos, organizador do Shinobi Matsuri.

O evento terá diversas atrações em palco, como concurso de K-Pop, concurso de karaokê, brincadeiras, e a presença das youtubers Loren, do Canal Loren3go, e Hey Unnie, do Canal Hey Unnie. Além das atrações em palco, o evento contará com estandes de fã-clubes de grupos de K-Pop e estandes de produtos. O evento será encerrado com o DJ Jackyzilla, com o melhor das baladas coreanas.

A cultura pop coreana é a bola da vez na Capital. Assim como já aconteceu com outras culturas pop, a juventude se apega aos costumes, danças, música e até à gastronomia da Coreia do Sul. Até as escolas de línguas obervam um crescimento no interesse pelo aprendizado do idioma.