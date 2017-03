Roque Júnior assume como treinador do Ituano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roque Júnior é o novo técnico do Ituano para a sequência do Campeonato Paulista. O ex-zagueiro foi apresentado por Juninho Paulista, gestor do clube do interior - juntos, Roque Júnior e Juninho foram campeões do mundo com a seleção brasileira em 2002. "É um clube bem organizado. Conheço e acompanhei todo o desenvolvimento do clube desde 2010. Tenho uma boa relação com o Juninho e por isso aceitei este desafio", afirmou Roque Júnior, que assume o Ituano após a saída de Tarcísio Pugliese – o então treinador estava no clube há dois anos e nove meses. É a segunda equipe que Roque Júnior assume na carreira. O ex-zagueiro dirigiu o XV de Piracicaba entre 2014 e 2015, e foi observador técnico da seleção brasileira na Copa de 2014. O Ituano conquistou oito pontos no Campeonato Paulista e está na quarta colocação do Grupo A – o mesmo do Corinthians.