Começa o pagamento do FGTS

Começa hoje o pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. No Paraná, a estimativa da Caixa Econônomica é que cerca de 2,4 milhões de trabalhadores tenham direito ao saque das contas inativas, que dá um valor de R$ 3,1 bilhões. As agências da Caixa devem abrir duas horas mais cedo hoje, assim como também atenderão amanhã das 9 às 15 horas.

De acordo com as regras estipuladas pela Caixa Econômica, só terão direito ao saque os trabalhadores com contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015 que não tenham sacado o benefício.

A Caixa recomenda que os trabalhadores tenham sempre em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para saque acima de R$ 10 mil é obrigatória a apresentação desses documentos.