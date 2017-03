Ações tentam anular cobrança de bagagem

O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo que sejam anuladas liminarmente as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que autorizam as companhias aéreas a cobrarem taxas para o despacho de bagagens. A norma, que consta da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, vale para voos domésticos e internacionais e está prevista para entrar em vigor no próximo dia 14.

No pedido, a Procuradoria da República aponta que a cobrança fere os direitos do consumidor e "levará à piora dos serviços mais baratos prestados pelas empresas".

Ontem, o juiz federal Itagiba Catta Preta Neto decidiu declinar competência e enviar para a 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará a ação civil pública protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a mesma resolução. O Procon de Fortaleza já entrou na Justiça Federal contra as novas regras da Anac.

Ontem, uma das empresas aéreas anunciou que dará desconto no preço da passagem ao passageiro que estiver apenas com bagagem de mão. A Azul informou que vai oferecer uma nova opção de tarifa com preços reduzidos para quem não despachar bagagem. A empresa disse que vai continuar oferecendo a franquia de bagagens de 23 quilos em seus voos domésticos e manterá os preços das passagens aéreas praticados atualmente.