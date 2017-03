Vereador quer limitar novos dias comemorativos

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Curitiba, vereador Pier Petruzziello (PTB) apresentou projeto para restringir a criação de novos dias comemorativos na cidade pelo Legislativo. Pela proposta, essas datas só poderão ser propostas com por iniciativa popular ou de no mínimo um terço dos vereadores, ou 13 parlamentares. A medida acabaria com propostas feitas individualmente por vereadores para a criação de dias como o da “Memória Tropeira”, da “Síndrome de Down”, da “Reflexão pelos direitos das crianças e dos adolescentes”, de “combate ao uso de drogas” e dos “direitos dos animais”.

Todas as datas comemorativas aprovadas no Legislativo implicam em recomendação ao poder público, inclusive à Prefeitura de Curitiba, para a realização de eventos alusivos aos respectivas dias, semanas e meses especiais, na tentativa de chamar a atenção da comunidade para os temas. “Considerando que a instituição de datas comemorativas é de suma importância, nada mais justo que a própria população definir as matérias relevantes para haver novos dias especiais”, justifica o Petruzziello.

Para o petebista, a escolha dos dias especiais “não pode ser atribuição exclusiva de apenas um vereador”. Com este novo mecanismo, Petruzziello acredita que vai ser retirada “a responsabilidade e os desejos pessoais de cada vereador, passando-se a atribuir à população a escolha das datas que realmente merecem ser comemoradas em nossa cidade”. Na última legislatura, 44 projetos desse tipo foram apresentados por parlamentares, sendo que 21 foram aprovados e sancionados. Em atenção às normas vigentes, para os projetos de iniciativa popular será necessária a concordância de 5% do eleitorado da cidade – ou seja, pelo menos 64,4 mil adesões à iniciativa de lei.

Petruzziello já havia apresentado o mesmo projeto em 2013, mas ele foi arquivado sem chegar a ser votado.