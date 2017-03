Havaí recorre contra nova lei anti-imigração

Estados Unidos — O Havaí se tornou o primeiro Estado americano a entrar na Justiça contra a nova ordem executiva migratória, anunciada no começo da semana pelo presidente Donald Trump. Na próxima quarta-feira, o assunto será julgado em um tribunal federal de Honolulu. Advogados do Estado insular entraram com o processo na noite de quarta-feira, em um tribunal federal em Honolulu. Quando a Casa Branca editou a primeira medida anti-imigração, em fevereiro, o Havaí foi um dos Estados americanos a protocolar um pedido de derrubada do veto na Justiça. Na terça-feira, o Havaí já havia divulgado que pretendia entrar na Justiça contra o nova ordem executiva, que entra em vigor em 16 de março. A medida, revisada após severas críticas da opinião pública e pressão judicial, impede a emissão de vistos para cidadãos de seis países muçulmanos e interrompe temporariamente o programa de refugiados dos Estados Unidos. Isto não se aplica aos viajantes que já possuem vistos. Após protocolar o processo, na terça, o juiz federal Derrick Watson permitiu que o Havaí desse prosseguimento ao pedido de anulação do novo veto.

Emergência

Turquia — O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, disse ontem que o estado de emergência, após a tentativa falhada de um golpe em julho do ano passado, será estendida “por um pouco mais”. O prazo estava previsto para expirar no próximo mês. A Turquia declarou emergência para facilitar a sua repressão a uma rede de seguidores do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, a quem acusa de orquestrar a tentativa falhada de golpe no dia 15 de julho. Mas os críticos dizem que o governo tem usado os poderes de emergência para reprimir opositores.

Incêndio

Guatemala — Um incêndio atingiu a seção feminina de um abrigo para adolescentes entre 14 e 17 anos perto da cidade de Guatemala, matando ao menos 22 meninas e deixando outras dezenas feridas, com queimaduras de segundo e de terceiro grau. O início do incêndio está sendo investigado. O abrigo, para vítimas de maus-tratos de familiares na Guatemala, tem dezenas de reclamações sobre abuso num lugar que está constantemente superlotado. O incêndio começou depois que 19 adolescentes fugiram para denunciar os abusos sexuais.

Pesticidas

Estados Unidos — Dois relatores especiais que fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Hilal Elver e Baskut Tuncak, defendem a criação de um tratado global para regulamentar e acabar com o uso de pesticidas na agricultura. Eles postulam por práticas agrícolas sustentáveis em prol da saúde humana. Segundo os especialistas, os padrões atuais de produção e uso de pesticidas são muito diferentes em cada país e causam sérios impactos aos direitos humanos e à saúde, além do meio ambiente.

Fumo

Reino Unido — O hábito de fumar na Grã-Bretanha é mais comum entre pessoas que procuram emprego e as que ganham menos de 10 mil libras por ano, mostrou relatório divulgado pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O estudo revelou também que o número total de fumantes na Grã-Bretanha caiu de mais de 20% em 2010, para um nível recorde de 12,5%. O índice de fumantes na Inglaterra é 16,9%, enquanto a Escócia de 19,1%. Os números mostram ainda que 2,3 milhões de pessoas na Grã-Bretanha usam agora cigarros eletrônicos.