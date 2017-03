Conheça o casal que pinta escolas há 24 anos em Curitiba

Magna e Dinho contam que tudo começou por acaso há mais de duas décadas, mas hoje são até sete pedidos de orçamentos por semana (foto: Geraldo Bubniak)

Você provavelmente já viu (e se não viu, não seria difícil de encontrar) algum muro por aí com pinturas infantis e a assinatura “Dinho e Magna”. Há 24 anos, Dorival de Lacerda, o Dinho, e sua esposa, Magna, se dedicam a dar mais vida aos muros pela cidade, principalmente de escolas, criando verdadeiras telas a céu aberto.

Casados há 27 anos, eles só não trabalharam juntos no período de gravidez e logo após o nascimento dos filhos, gêmeos. Depois disso, passaram a dividir também os muros e o pincel — ele faz os desenhos, ela, a primeira mão de pintura. No final, Dinho ainda faz os últimos retoques, criando efeitos especiais e fazendo as sombras das imagens.

Ao longo de mais de duas décadas, o casal estima ter pintado mais de 300 muros de escolas de Curitiba e Região Metropolitana. “Até hoje já pintamos mais de 300 escolas, bem mais”, afirma Dinho, destacando ainda que a trajetória começou quase que por acaso.

Antes mesmo de conhecer Magna, Dinho já trabalhava como desenhista. Quando algum letreiro estava sendo feito, por exemplo, os pintores chamavam ele. “Contudo, pagavam um pouco para ele e ficavam com o resto. Aí, depois que nos conhecemos, falei para começarmos a fazer juntos, até para conseguirmos ganhar mais”, conta Magna.

O negócio deslanchou mesmo há 22 anos, quando uma escola de educação infantil em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, resolveu os contratar. “O pessoal da escola viu nosso trabalho em letreiros e perguntaram se não faríamos a pintura da escola. Topamos, fizemos a pintura, e aí outras escolas da região começaram a pedir. Acabamos fazendo a pintura de 80% dos CMEIs de lá”, conta Magna. “Começou por acaso, numa época que ainda dava dinheiro, e foi espalhando, sempre com a propaganda no boca a boca”, brinca Dinho.



O negócio acabou dando tão certo que hoje 90% dos trabalhos que chegam para o casal são em escolas ou empresas ligadas à temática infantil — como casas de festas ou mesmo o espaço kids. Por semana, estima Dinho, são pelo menos sete pedidos de orçamento, dos quais três ou quatro acabam por se efetivar. “A cada três, quatro quadras tem uma escola que foi pintada pela gente”, estima Magna.

Com tantos trabalhos produzidos, é natural que também venha o reconhecimento. Se por um lado são poucos os que reconheceriam Dinho e Magna pela aparência, por outro pela assinatura em muros o casal é bastante conhecido.

“As pessoas tem muita curiosidade em conhecer (a gente). Eles veem no muro o nosso nome, o telefone, e ficam imaginando como somos. Em geral, sempre imaginam que eu sou cabeludo e tatuado (risos)”, relata Dinho. “Numa escola pintamos o tema profissões. As pessoas passavam e elogiavam, aplaudiam. Sempre tentamos agradar, fazer o nosso melhor. Recebemos sempre muita motivação das pessoas que passam e veem a gente fazendo o trabalho”, finaliza Magna.