Quartos infantis e recordações especiais

Além de escolas e estabelecimentos voltados ao público infantil, Dinho e Magna também são muito requisitados para fazer a pintura de quartos infantis. “Naqueles casos em que a criança não consegue dormir sozinha, só quer ficar com os pais, criar um ambiente diferente acaba ajudando”, conta Dinho, que nesses casos gosta de fazer pinturas com a temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo, clássico infantil do escritor Monteiro Lobato.

Um desses trabalhos, inclusive, foi especial para Magna: a pintura do quarto do neto, Nathan Vinícius de Lacerda, que hoje acompanha os avós no trabalho durante o período da manhã. Já Dinho recorda com carinho especial o trabalho de restauração na capela e salão nobre do Colégio Divina Providência, no Centro. “Foram seis meses de trabalho que me marcaram muito. Foi um trabalho difícil, até pelo material da pintura original, mas no final o resultado ficou muito legal”, diz ele.