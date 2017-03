Estilo tradicional e a mão livre

Em tempos de estêncil, no qual os desenhos nascem através da aplicação de tinta no corte ou perfuração em papel ou acetato, Dinho segue no tradicional desenho à mão livre. Quando trabalha com algum tema pré-determinado, como algum desenho ou filme conhecido, ele usa apenas como suporte uma imagem base e faz o esboço à mão na própria parede. Já numa empresa de festas, por exemplo, dá um toque mais pessoal aos desenho.

“Depende do ambiente (o tipo do desenho). Se vamos fazer algo mais genérico, como brinquedos de festa, eu mesmo vou criar o desenho. Já se é algum desenho pré-determinado, como algum personagem de desenho ou filme, eu pego a imagem e faço o esboço à mão na própria parede”, explica Dinho. “Em Curitiba, somos só nós dois que fazemos esse tipo de trabalho. Passamos o dia todo pendurado no pincel”, diz.