Chapecoense divulga valores de doações recebidas após tragédia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense divulgou nesta quinta-feira (9) um informe com valores recebidos "a título de doação e repassados aos familiares das vítimas do acidente aéreo" – no caso, da tragédia com a delegação em 29 de novembro, na Colômbia, na qual 71 pessoas morreram. A informação foi apresentada em meio a divergências entre o departamento jurídico do clube e os familiares de vítimas fatais do acidente, que vêm ocorrendo desde o início do ano, a respeito de indenizações. Em fevereiro, por exemplo, a família do volante Gil, deu entrada em ação contra o clube na Justiça do Trabalho para pedir salários que o jogador receberia até o fim de seu contrato, em dezembro de 2017. Segundo o comunicado divulgado, uma auditoria independente confirmou a arrecadação total de R$ 2.977.360,37. Desta quantia, o maior valor veio do amistoso Brasil x Colômbia no Rio de Janeiro. O total arrecadado será dividido entre 68 familiares e sobreviventes da tragédia – cada um dos 68 receberia R$ 43.784,71 brutos, mas o valor cai para R$ 40.281,93 descontados os impostos. Entretanto, o valor mínimo estabelecido para acidentes aéreos, segundo a convenção de Montreal, é de R$ 520 mil. Também de acordo com o comunicado divulgado pelo clube, qualquer nova doação destinado a familiares de vítimas "deverá ser transferida do doador diretamente para as associações das vítimas e dos sobreviventes". A partir de março, o clube só receberá doações "destinadas exclusivamente ao clube para sua reconstrução, evitando problemas contábeis e dúvidas a respeito". Confira os valores apresentados pela Chapecoense: 1. Jogo Chapecoense x Palmeiras: R$ 641.116,46 2. Jogo Sport x Figueirense: R$ 96.840,00 3. Jogo D'Alessandro (Porto Alegre): R$ 41.724,03 4. Multas STJD: R$ 36.500,00 5. Fundação Cásper Líbero: R$ 4.000,00 6. Florida Cup: R$ 93.300,00 7. Doações diversas até 26/01: R$ 48.083,49 8. Jogo Zico (Rio de Janeiro): R$ 205.000,00 9. Jogo Brasil x Colômbia: R$ 1.050.811,75 10. Doações empresas diversas: R$ 700.000,00 11. Multas STJD (complemento): R$ 50.000,00 12. Doações diversas de 27/01 a 16/02: R$ 9.984,64