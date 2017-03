Adversário desiste e tucano consolida vitória na Assembleia de São Paulo

CAROLINA LINHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do deputado estadual Cauê Macris (PSDB) na eleição para a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo foi consolidada nesta quinta (9) com a desistência do adversário Carlos Cezar (PSB). Macris já era favorito na disputa e, agora, deve alcançar mais de 90 votos -ampla maioria entre os 94 parlamentares da Casa. O terceiro candidato é Raul Marcelo (PSOL). "Nós nunca fomos oposição, somos da base do governo", disse Cezar à reportagem. "Nesse momento, avaliamos que a minha candidatura poderia trazer dificuldade no projeto de Geraldo Alckmin presidente em 2018", completou. O líder do bloco que apoiava Cezar, Chico Sardelli (PV), afirmou que a votação que definiu a migração para Macris foi unânime. "Estamos unidos, os 29 membros do bloco, buscando consolidar o nosso trabalho", disse. O bloco é formado por PSB, PV, PPS, PP, PEN, PSC, PR, PSL e PTN. Macris já afirmou que respeitará, na formação da Mesa Diretora, o princípio da proporcionalidade, o que mantém o bloco na 3ª e 4ª secretarias, que são suplências da 1ª e da 2ª secretarias. A proporcionalidade atrai também a bancada do PT, que ocupa a 1ª secretaria. O diretório do partido decidirá na próxima segunda (13) como votará na eleição do dia 15, mas a adesão de parte dos petistas a Macris é dada como certa. MARCAR OPOSIÇÃO Na tentativa de pressionar os colegas a não formarem uma aliança com o PSDB, três deputados do PT organizaram um ato nesta quinta para marcar oposição. "Esperamos que o diretório entenda que o caminho não é a parceria com o PSDB. A presença na Mesa não justifica a parceria e perder faz parte da política", disse José Américo (PT). Ele defende alternativas ao PSDB também para recuperar a credibilidade do PT. "Podemos lançar candidato, votar contra, apoiar Raul Marcelo, há outras opções." O evento, organizado também por João Paulo Rillo (PT) e Carlos Neder (PT), teve a presença do senador Lindberg Farias (PT-RJ).