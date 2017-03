Botafogo vence em último jogo antes da fase de grupos da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo levou a melhor em seu último teste antes da estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira (9), em jogo no Estádio Nilton Santos, o time do técnico Jair Ventura derrotou o Volta Redonda por 1 a 0, com gol de Victor Luís. O jogo foi válido pela primeira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Desta forma, o Botafogo soma seus três primeiros pontos no Grupo B, enquanto o Volta Redonda começa o Grupo C sem pontuar. O Botafogo volta a entrar em campo na próxima terça-feira (14), quando recebe o Estudiantes (Argentina) pela primeira rodada da Copa Libertadores da América - os dois times estão no Grupo 1. Jogos pelo Carioca, apenas no outro final de semana: o Volta Redonda recebe o Madureira no sábado (18), enquanto o Botafogo visita o Vasco no domingo (19) O JOGO O Botafogo dominou a primeira etapa da partida, mas não escapou de levar sustos. Aos 12 min, Montillo recebeu a bola na área, passou pelo goleiro Douglas Borges e finalizou, mas parou no corte de Maílson. Na resposta, um minuto depois, Octávio saiu na cara de Gatito Fernández, que precisou sair bem para evitar o gol. De quebra, com 22 min, Marcelo bateu falta direto e acertou o travessão do goleiro do Botafogo. Apesar do placar em branco no primeiro tempo, o Botafogo precisou de pouco tempo para abrir o placar após o intervalo. Aos 2 min, Victor Luís cobrou falta na área pela direita; a bola quicou na área, passou pela defesa e chegou até Joel Carli, que desviou de cabeça para marcar. A arbitragem, porém, deu o gol para Victor Luís. Aos 36 min do segundo tempo, Camilo deu um susto na torcida: ao tentar dominar um passe, esticou demais a perna e, desequilibrado, forçou o joelho. Caído no gramado, reclamou de dores na perna esquerda. O meia chegou a deixar o gramado para atendimento, mas como Jair Ventura já tinha feito as três substituições, acabou voltando para o campo no sacrifício, aos 41 min. BOTAFOGO Gatito Fernández; Jonas (Leandrinho, depois Marcelo), Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Matheus Fernandes (João Paulo), Bruno Silva, Montillo e Camilo; Rodrigo Pimpão Técnico: Daniel Farías VOLTA REDONDA Douglas Borges; Henrique, Luan, Maílson e Cristiano; Pablo, João (Higor Leite) e Marcelo; David Batista (Gustavo), Luís Gustavo (Luão Lúcio) e Octávio Técnico: Cairo Lima Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro Árbitro: Luis Antônio Silva dos Santos A Público: 11.359 (10.078 pagantes) Renda: R$ 141.615,00 Gols: Victor Luís, aos 2 min do 2º tempo (BOT) Cartões amarelos: Maílson e Henrique (VOL)